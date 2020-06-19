Суды не вернут Украине – ни нефтегазовые активы в Крыму, ни деньги

19.06.2020, Киев, Игорь Петров

Третейский суд Гааги с большой вероятностью примет сторону «Черноморнефтегаза» в тяжбе вокруг крымских активов, в том числе и газовых месторождений, но вернуть эти активы будет крайне сложно.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

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«Скорее всего, крымские активы Украине отсудить удастся. Но, как показывает практика, получить это имущество будет крайне и крайне сложно. Скорее всего, будут предприниматься попытки арестовать какое-то имущество «Газпрома» за пределами Российской Федерации. Но об успешности таких попыток вне российской юрисдикции данный момент говорить сложно.

«Нефтегаз» судится с Россией в Гааге, и, скорее всего, Третейский суд Гааги примет украинскую сторону. Другой вопрос – что крымские активы взыскать будет очень сложно. Они находятся на территории Российской Федерации, там никто не будет выполнять решений этих судов.

В отношении активов за пределами Российской Федерации будет идти борьба. Чем она завершиться? Было дело ЮКОСа, ничем не завершилось. Конечно, это немного другая история. Но в любом случае, говорить об этом рано на сегодняшний день», – считает Дмитрий Марунич.

Ранее глава правления компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова заявила, что Россия незаконно добыла на полуострове 7,2 млрд кубометров газа. В начале этого года НАК «Нефтегаз Украины» подал обновленные иски против России в Третейский суд Гааги, требуя обязать РФ выплатить группе более $7 млрд компенсации за потерю возможности использовать свое имущество в Крыму.