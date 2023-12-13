«Только цыганского хора и медведей не хватало»: предатель Швец о турне Зеленского в США

Анатолий Лапин.  
13.12.2023 14:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Поездка украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтон похожа на путешествие российской императрицы Екатерины Великой по Днепру вдоль «потемкинских деревень».

Об этом в своём видеоблоге заявил предавший Родину бывший агент КГБ СССР Юрий Швец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поездка украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтон похожа на путешествие...

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Швец раскритиковал украинского президента за то, что в наиболее тяжелое для страны время он тратит ресурсы на путешествие со свитой.

 

«Страна в состоянии войны, денег нет, с боеприпасами плохо, напряженность на фронтах. В это время загружается команда в составе 46 человек, 47-й Владимир Зеленский, и отправляется через океан. Ну там еще цыганского хора с медведями только не было.

Так, наверное, в свое время Екатерина II вместе с посольством, со двором отправлялась вниз по Днепру для того, чтобы посмотреть на потемкинские деревни, которые, потративший налево выделенные ему деньги на строительство настоящих деревень, быстро соорудил светлейший князь Потемкин», – заявил Швец.

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