«Только цыганского хора и медведей не хватало»: предатель Швец о турне Зеленского в США

Поездка украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтон похожа на путешествие российской императрицы Екатерины Великой по Днепру вдоль «потемкинских деревень».

Об этом в своём видеоблоге заявил предавший Родину бывший агент КГБ СССР Юрий Швец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Швец раскритиковал украинского президента за то, что в наиболее тяжелое для страны время он тратит ресурсы на путешествие со свитой.

«Страна в состоянии войны, денег нет, с боеприпасами плохо, напряженность на фронтах. В это время загружается команда в составе 46 человек, 47-й Владимир Зеленский, и отправляется через океан. Ну там еще цыганского хора с медведями только не было.

Так, наверное, в свое время Екатерина II вместе с посольством, со двором отправлялась вниз по Днепру для того, чтобы посмотреть на потемкинские деревни, которые, потративший налево выделенные ему деньги на строительство настоящих деревень, быстро соорудил светлейший князь Потемкин», – заявил Швец.