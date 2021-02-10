Турчинов похвалил Зеленского за уничтожение теле-конкурентов Петра Порошенко

10.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Запретив работу телеканалов Виктора Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский сделал единственный за два года каденции реальный шаг для укрепления нацбезопасности страны.

Об этом в интервью «BBC News Украина» заявил украинский экс-секретарь СНБО, ныне начальник штаба «Европейской солидарности», известный как «кровавый пастор» Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что наложение санкций на «телеканалы с информационного пула кума Путина Медведчука» инициировали в Верховной раде ещё в конце 2018 года. Далее процесс застопорился, в связи с тем, что стартовала президентская кампания 2019, и экс-президента Украины Петра Порошенко стали обвинять в желании уничтожить СМИ, принадлежащие оппонентам. Потому вернуться к вопросу планировалось сразу после выборов.

«Победив на выборах, Владимир Зеленский отсрочил реализацию этого решения на два года. Надеюсь, что основной мотивацией СНБО была всё же защита страны от российской информационной агрессии, а не резкое падение рейтингов правящей партии и их электоральное пересечение с ОПЗЖ», – предположил Турчинов

Он похвастался, как при Порошенко на Украине запретили российские телеканалы, информационные интернет-ресурсы и социальные сети, установили вдоль линии фронта системы подавления сигналов, и добавил, что за это тогдашнюю киевскую власть тоже обвиняли в нарушении свободы слова.

При этом блокировку «телерупоров кремлёвской пятой колонны на Украине» Турчинов назвал едва ли не единственным за два года реальным шагом Зеленского для укрепления нацбезопасности.

В то же время он пожаловался на попытки «возможных ограничений со стороны властей» против «Прямого» и «5 канала», однако там совсем другая история, а потому опасности быть закрытыми без суда и следствия, как с «NewsOne», «Zik» и «112», нет.

«С названными вами каналами повторить подобное будет невозможно. Потому что здесь уже терроризм не привлечешь», – рассуждает Турчинов.

В частности, в случае с «Прямым» – ГБР расследует вопрос купли-продажи телеканала, который связывают с Петром Порошенко.

«5 канал» принадлежит Петру Порошенко, а «Прямой» официально не является его собственностью, но имеет очень дружественную информационную политику», – подчеркнул экс-секретарь СНБО.