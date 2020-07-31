У Лукашенко грозят Москве превратить «Люблинский треугольник» в антироссийский квадрат

31.07.2020, Москва, Елена Острякова

Запад как никогда близок к своей цели – вовлечь Белоруссию в антироссийский альянс Польши, Литвы и Украины.

Об этом в своем телеграм-канале написал близкий к президенту Белоруссии политолог Алексей Дзермант, комментируя создание этими тремя странами нового формата «Люблинский треугольник».

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«Не хватает ещё одно угла – Беларуси, чтобы появился блокирующий Россию на западе плотный геополитический квадрат. Сегодня поляки и американцы как никогда близки к цели. К сожалению, многие решения России на белорусском направлении, в том числе, политтехнологические, оказались провальными, ведущими к противоположному результату – не сближению стран, а их отдалению.

Ситуация не разрешится с выборами и будет усугубляться при сохранении тех же подходов. Хочется надеяться на лучшее, но я бы готовился к худшему. К сожалению, в логике империализма союзные отношения не восстановить», – рассуждает Дзермант.

Он также нагло предостерег российских политологов и журналистов от «вмешательства в дела Белоруссии».

«Читаю комментарии российских коллег по ситуации в Беларуси. Ай-яй, майдан, вторая Украина, нужно спасать. Спасать не нужно. У белорусского государства достаточно сил и средств, чтобы справиться с попытками дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Коллеги, у вас в Хабаровске ситуация поострее будет, не переживайте, справимся. И вам того же желаем. А переживать нужно о том, как мы будем восстанавливать отношения после выборов.

Еще что советовал бы понять и осознать российским коллегам, которые занимаются Беларусью, и что-то хотят здесь успешно решать. Лукашенко останется, с ним придется иметь дело. Вопрос о преемнике будет решаться им и белорусскими элитами, у которых уже есть своя субьектность. Игнорирование этой субьектности не добавит сторонников Москве. Дальнейший курс Беларуси может и должен быть союзным России и именно его лично я поддерживаю, но банановой республикой при РФ мы не будем», – паясничает Дзермант.

Напомним, в августе 2019 года советник президента США Джон Болтон встретился сначала с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, а затем в Варшаве с секретарями советов безопасности Белоруссии, Украины и Польши. В украинских СМИ заговорили о создании «новой Речи Посполитой» в противовес России. Сразу после этого визита президент США Дональд Трамп объявил об отставке Болтона.