У Зеленского придумали «хитрый план» по возвращению Донбасса

Новости Украины

На фоне принятых в Донецкой и Луганской Народных Республиках Программ социально-экономического развития Донбасса на 2022-2024 годы на оставшейся части Украины активизировались антиукраинские настроения: украинцы поняли, что без России будущего у них нет.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Чтобы притушить огонь народного недовольства, Владимир Зеленский решил традиционно обмануть украинское население обещанием создать из части Донбасса, временно подконтрольного Киеву, специальную зону, привлекательную для инвесторов. Так сказать, территорию для приоритетного развития.

Какое может быть развитие, если на оккупированной ВФУ части ЛДНР процветает мародёрство и бесчинства украинских боевиков, закрыты стратегические предприятия, люди в прямом смысле слова выживают? Для Зе-команды это не имеет никакого значения, главное – пустить пыль в глаза населению.

Итак, в Раде зарегистрирован законопроект №6403, которым создаются «территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях». Документом «слуги» планируют создать условия для прихода инвесторов на пока ещё подконтрольные официальному Киеву территории Донбасса. Анонсируется начало минимум десятилетней работы особого правового режима хоздеятельности.

То есть на территории, где царят вакханалии вооружённых формирований Украины, «зелёные» планируют завлекать инвесторов. Это априори невозможно, так как западные «партнёры» только на словах поддерживают жестоких украинских националистов, а в реале они знают, что от тупых бандеровцев нужно держаться подальше. Кроме того, говорить об инвесторах абсурдно, потому что на фоне войны и безумной Зе-политики, с преступлениями против прав человека, потенциальными «госпереворотами», последние вкладчики активно покидают «незалежную».

«Слуги» народа уверены, что для того, чтобы «незалежная» смогла вернуть ЛДНР, нужно приоритетно и ускоренно развивать части Донецкой и Луганской Республик, временно подконтрольных оставшейся части Украины. Но в реале всё происходит с точностью до наоборот: в Луганской и Донецкой Народных Республиках начинается рост и развитие, а на захваченный ВФУ территориях усиливается деградация.

Для управления так называемыми «территориями приоритетного развития» будет создан новый специальный орган – Агентство по управлению ТПР. В полномочиях этого органа будет предоставление предприятиям Донбасса статуса резидента ТПР, на которого будут распространяться различные льготы и стимулы. На создание «Агентства» в 2022 году предлагается выделить 86 миллионов. гривен. В 2023 и 2024 еще по 20 миллионов гривен. Где Зе-власть возьмёт такие деньги, если их нет в украинской казне? Вероятнее всего, «слуги» опять раздербанят ковидный фонд. В воздухе запахло очередной коррупционной схемой, с которой Зе-команда справится на отлично. Уже понятно, что в 86 миллионов гривен в следующем году будут освоены кошельками власть имущих предателей украинского населения.

«Впихнуть» ЛДНР в состав Украины у постмайданных украинских чиновников не получится, потому что Республики стремительно интегрируются в Россию. В ЛДНР заходят реальные инвесторы, а не вымышленные «зелёными» коррупционерами. А подобными «планами возврата территорий» Зеленский и Ко ещё сильней провоцируют гнев обворованного властью украинского населения.