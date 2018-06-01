01.06.2018, Киев, Игорь Петров

536 просмотров

«Убийство» Бабченко станет классикой фейка

Запад не простит Украине «убийство» Аркадия Бабченко.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Кость Бондаренко, председатель правления Института украинской политики и Фонда «Украинская политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«На сегодняшний день Украина выставила большое количество западных партнеров, западных стран, международных организаций и некоторых политиков в глупом виде. И я думаю, что такие вещи не прощаются. Более того, если посмотреть на публикации в зарубежной прессе, то разговор идет про то, что «мы Украине верили, мы Украине доверяли, а на сегодняшний день не знаем, верить ли во всех других деталях и вопросах», в том числе тех, которых касаются ситуации на востоке и украино-российских отношений и т.д., то тут можно сразу сделать вывод, что имиджевые потери для Украины являются колоссальными в данной ситуации. Я думаю, что ближайших 50, а может, 100 лет эта история будет классической, и её будут изучать в западных университетах, демонстрировать в пособиях, как пример фейковой новости глобального масштаба», – сказал он.