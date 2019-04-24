Украина нашла издевательскую форму имитации соглашений по Донбассу

02.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

До тех пор, пока не будет принято решение переписать Минские соглашения, как того требует официальный Киев, власти Украины намерены имитировать выполнение договорённостей путём «переговоров» с бежавшими из Донецка и Луганска проукраинскими гражданами.

Об этом в эфире «5 канала» заявил, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

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«Мы вынуждены жить с наследием, которое называется «комплекс мероприятий Минских соглашений». В пункте 11 и 12 очень чётко написано: «Проводить консультации и согласования с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Это дословно записано под модерацией представителей Нормандского формата Германией и Францией.

Поэтому если мы хотим выполнять комплекс Минских соглашений, мы должны выполнить условия: консультации, беседы, взаимодействие и согласие.

Но кто такие представители ОРДЛО, к счастью, «Минск» не говорит. Шесть лет была парадигма о том, что это представители оккупированной территорий. Иными словами, представители оккупационного режима», – отметил он.

Также вице-премьер-министр Украины подчеркнул, что Украина будет обсуждать вопросы реинтеграции Донбасса с проживающими на Украине жителями региона.

«Мы сказали, что нет, представители Донбасса – это те представители ОРДЛО, которые живут в Харькове, Одессе и Днепропетровские и так далее. Сегодня официально зарегистрировано полтора миллиона временно перемещённых лиц. Поэтому мы и хотим пригласить их к этому процессу, потому что Минские соглашения говорят, что с кем-то нужно коммуницировать.

Для того, чтобы не было вопросов о том, что мы не хотим выполнять «Минск», до того момента пока не будет принято политического решения о том, что его нужно будет переписать, или, как я говорю, модернизировать», – заключил Резников.