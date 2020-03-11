11.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Наука, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украина обречена на полную деградацию – бывший вице-премьер

Украинская наука и высшее образование практически полностью лишились государственного финансирования, что неизбежно приведёт к полной деградации «незалежной» и лишит страну возможности технологического развития.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший первый вице-премьер украинского правительства Владимир Семиноженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое страшно преступление, которое совершается – это обескровливается украинская наука и развитие современного высшего образования. Когда такое было, когда в абсолютных цифрах в конце 1990-х годов украинская наука финансировалась в пять раз больше, чем сегодня.

Это означает, что мы полностью исключаем технологическое развитие и обрекаем страну на полную деградацию», – возмутился он.

Напомним, накануне киевский политолог Александр Семченко объяснил, почему Украина стремительно приближается к дефолту.

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