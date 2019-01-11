Украина очертила рамки для «анального и орального проникновения в тело другого лица»

11.01.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, которые вводят ответственность за домашнее насилие и принудительный брак.

Так, с сегодняшнего дня за секс без предварительного одобрения обоих лиц можно получить тюремный срок до пяти лет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В документе говорится, что согласие на половой акт считается добровольным, если оно «является результатом свободного волеизъявления лица, с учетом сопутствующих обстоятельств».

«Совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего (изнасилование) наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет», – отмечается в тексте документа.