Украина очертила рамки для «анального и орального проникновения в тело другого лица»
На Украине вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, которые вводят ответственность за домашнее насилие и принудительный брак.
Так, с сегодняшнего дня за секс без предварительного одобрения обоих лиц можно получить тюремный срок до пяти лет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В документе говорится, что согласие на половой акт считается добровольным, если оно «является результатом свободного волеизъявления лица, с учетом сопутствующих обстоятельств».
«Совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего (изнасилование) наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет», – отмечается в тексте документа.
Метки: уголовный кодекс
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