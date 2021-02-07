Украина отправляет на Евровидение дегенератов с песней о конопле

07.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина отправит на конкурс «Евровидение-2021», который состоится в Роттердаме, коллектив «Gо-A». Он победил в ходе национального отбора еще в прошлом году. Однако тогда фестиваль отменили. Как и большинство стран-участниц, Украина не стала менять своих представителей, однако по правилам конкурса прошлогодняя песня не годилась, и музыканты представили вместо заявленной в 2020-м песни «Соловей» свою новую композицию «Шум».

«Сею-вею, сею-вею конопляночки, Сею-вею, сею-вею зеленёшенькие», – поют в жанре «кислотного фолка» облаченные в костюмы химзащиты украинские музыканты.

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«Если бы я ничего не знал об Украине до просмотра этого клипа, у меня сложилось бы примерно такое впечатление: страна с плохим климатом и убитой в хлам экологией, населённая бедными, причудливыми, но чертовски голосистыми дегенератами», – комментирует киевский политолог Сергей Белашко.