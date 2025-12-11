«Всех сгубили в штурмах» – укро-офицер жалуется на дефицит сапёров
Острый дефицит сапёров возник в ВСУ- старые специалисты погибли, а насильно мобилизованные не хотят ничего делать.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир группы инженерного обеспечения 3 ОШБр ВСУ, правосек Сергей Тищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Русские готовились к этой и другим войнам. Та же их система дистанционного минирования «Земледелие» – у нас таких систем нет. Мы используем БПЛА, потому что сапёр стал настолько редкой специальностью, что можно и не искать. Это очень большая проблема – найти хороших сапёров», – сказал Тищенко, не заметив, как сам развенчал бредни укро-пропаганды об «отсталой» русской армии.
«Мы понимаем качество новоприбывших военнослужащих, которых бусифицировали. Я уверен, что люди шли бы в инженерные подразделения, если были бы уверены, что они будут служить именно там, а не отправят на удержание точки или деблокаду. А то уже были разные скандалы, с ПВО и другими службами. Поэтому, с людьми у нас тяжело», – жалуется Тищенко.
