«Всех сгубили в штурмах» – укро-офицер жалуется на дефицит сапёров

Вадим Москаленко.  
11.12.2025 14:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 480
 
Война, Дзен, Украина


Острый дефицит сапёров возник в ВСУ-  старые специалисты погибли, а насильно мобилизованные не хотят ничего делать.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир группы инженерного обеспечения 3 ОШБр ВСУ, правосек Сергей Тищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Острый дефицит сапёров возник в ВСУ-  старые специалисты погибли, а насильно мобилизованные не хотят...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Русские готовились к этой и другим войнам. Та же их система дистанционного минирования «Земледелие» – у нас таких систем нет. Мы используем БПЛА, потому что сапёр стал настолько редкой специальностью, что можно и не искать. Это очень большая проблема – найти хороших сапёров», – сказал Тищенко, не заметив, как сам развенчал бредни укро-пропаганды об «отсталой» русской армии.

«Мы понимаем качество новоприбывших военнослужащих, которых бусифицировали. Я уверен, что люди шли бы в инженерные подразделения, если были бы уверены, что они будут служить именно там, а не отправят на удержание точки или деблокаду. А то уже были разные скандалы, с ПВО и другими службами. Поэтому, с людьми у нас тяжело», – жалуется Тищенко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить