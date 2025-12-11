Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Острый дефицит сапёров возник в ВСУ- старые специалисты погибли, а насильно мобилизованные не хотят ничего делать.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир группы инженерного обеспечения 3 ОШБр ВСУ, правосек Сергей Тищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русские готовились к этой и другим войнам. Та же их система дистанционного минирования «Земледелие» – у нас таких систем нет. Мы используем БПЛА, потому что сапёр стал настолько редкой специальностью, что можно и не искать. Это очень большая проблема – найти хороших сапёров», – сказал Тищенко, не заметив, как сам развенчал бредни укро-пропаганды об «отсталой» русской армии.