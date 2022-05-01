Украина: Тебя укусили – и ты больше не русский

Новости Украины

Украинская пропаганда демонстрирует ролик о представителях разных народов и их национальных диаспор в Украине, которые поддерживают ВСУ (или должны поддерживать, по замыслу укропропаганды). В ролике показаны азербайджанцы, армяне, греки, евреи, поляки. Но нет русских. При том, что людей с великорусскими фамилиями и с родителями, родившимися в РФ, великое множество на Украине. Их доля в тех же ВСУ, например, намного больше, чем доля армян или азербайджанцев.

Подчеркнутое игнорирование существования русских – идея не новая. Вспомним «закон Украины о коренных народах» (принятый летом 2021 года, задолго до начала спецоперации), где русские сознательно вычеркнуты из числа «коренных». И отмену закона о региональных языках в 2014-м, ставшую одним из первых решений постмайданной власти.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Регионы, где русская идентичность оказалась крепкой и массовой – Крым и Донбасс – отделились сразу же. В остальных областях русская идентичность оказалось либо недостаточно массовой, либо недостаточно крепкой. Носителей русской идентичности поубивали и пересажали, заставили эмигрировать или замолчать. Остальные же – люди, пусть даже подчеркнуто великорусского происхождения, но не имеющие русского национального самосознания, то есть идентичности, стали, по выражению Петра Аркадьевича Столыпина, «навозом, на котором произрастают другие народы». В данном случае – украинская политическая нация. И вот уже та же украинская пропаганда демонстрирует русских граждан Украины, которые, захлебываясь от гражданского восторга и коверкая материнский язык, рассказывают в эфире, как они осваивают государственную украинскую мову.

Русские превращаются в украинцев. Потому что украинская национальная идентичность – не дополняющая, а замещающая. По принципу зомби. Тебя укусили – и ты больше не русский.

Цель украинской национальной идентичности – доказать всем (и прежде всего – самому себе), что ты больше не русский. Всё русское вымарывается, выламывается из пространства, которое делают не-русским. Чтобы вообще больше ничего русского не осталось. Ни Александра Сергеевича Пушкина, ни Михаила Афанасьевича Булгакова, ни безымянного Сумского гусара (чей памятник снесли на днях).

Позволяется быть одновременно армянином и украинцем. А вот украинцем и русским одновременно – нельзя. Украинская идентичность не оставляет места для русскости. Потому и памятники уничтожают. Сначала – потихоньку. Потом, после майдана, быстрее. А сегодня – подлинно большевистскими темпами. Начавшаяся спецоперация лишь дала повод строителям украинской политической нации ускорить эти процессы. Напомню, о «дерусификации» а не только о «декоммунизации» идейные украинцы заявляли тоже задолго до ее начала.

А еще русские превращаются в украинцев потому, что Россия, которой, казалось бы, по самой сути это положено, сама не транслирует русскую идентичность. Ни вовне, ни внутри себя. Создание и распространение привлекательного русского образа до сих пор является делом энтузиастов. Поэтому и потеряли мы украинских русских, воюющих против нас. И, видимо, военная операция – единственный способ остановить де-русификацию окружающего пространства. И де-русификацию самих себя.

Так что главный вопрос сегодняшнего дня – вопрос о русской идентичности. Без обид для наших братьев – представителей других народностей России, которые бьются с нами рука об руку. Если будет крепка русская идентичность – будет хорошо всем народам нашей страны.

И эта война из спецоперации по ликвидации преступного украинского режима превратилась в войну за право и за возможность быть русским. Сейчас и в будущем.

Если, не дай Бог, проиграем – русских и русского больше не будет. Вытравят и зашельмуют. А победим – тогда возвращение русскости и Украине, и себе будет неизбежным. Тем более, что мы уже побеждали. Русский вопрос стоял и во времена Пушкина: «Славянские ручьи сольются в русском море? Оно ль иссякнет – вот вопрос!». Тогда справились. Справимся и сейчас.