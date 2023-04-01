Украина усиливается морскими дронами. Получена новая партия

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина получила очередную партию морских дронов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил сообщил сотрудник МВД Украины Алик Севумян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«10 морских дронов. Мы их ждали, мы их получили, и они уже у наших ребят. 5 уже у наших ребят в ГУР. И 5 в Государственной службе по чрезвычайной ситуации МВД Украины. Совместными усилиями моей команды, благотворительного фонда Народная коалиция, Евгением Кошевым, Алексеем Кебкалом и наших друзей из немецкого правительства мы еще на один шаг ближе к общей победе», – написал Севумян.

Он опубликовал подтверждающие снимки, на одном из которых он стоит вместе комиком Евгением Кошевым, упомянутым в посте.

Уточняется, что речь идет дронах SONOBOT 5-го поколения, которые «будут обнаруживать вражеские мины».

«И это еще не все. Дальше больше. Все будет Украина», – пригрозил Севумян.

Напомним, что недавно украинские морские дроны атаковали Севастополь.

Как сообщалось, на Украине пригрозили закошмарить морскими дронами все российское побережье.