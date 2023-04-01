Украина усиливается морскими дронами. Получена новая партия
Украина получила очередную партию морских дронов.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил сообщил сотрудник МВД Украины Алик Севумян.
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«10 морских дронов. Мы их ждали, мы их получили, и они уже у наших ребят. 5 уже у наших ребят в ГУР. И 5 в Государственной службе по чрезвычайной ситуации МВД Украины. Совместными усилиями моей команды, благотворительного фонда Народная коалиция, Евгением Кошевым, Алексеем Кебкалом и наших друзей из немецкого правительства мы еще на один шаг ближе к общей победе», – написал Севумян.
Он опубликовал подтверждающие снимки, на одном из которых он стоит вместе комиком Евгением Кошевым, упомянутым в посте.
Уточняется, что речь идет дронах SONOBOT 5-го поколения, которые «будут обнаруживать вражеские мины».
«И это еще не все. Дальше больше. Все будет Украина», – пригрозил Севумян.
Напомним, что недавно украинские морские дроны атаковали Севастополь.
Как сообщалось, на Украине пригрозили закошмарить морскими дронами все российское побережье.
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