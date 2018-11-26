26.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Социология, Украина
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Украинцы признают тотальный провал своей власти

Согласно проводимым на Украине социологическим опросам, подавляющее большинство жителей страны считают провальными реформы киевской власти во всех сферах, включая здравоохранение.

Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы спрашиваем людей, как они относятся к реформам в той или иной сфере. И есть только одна сфера, где меньше 50% говорят, что относятся плохо, и это, как ни странно, свобода слова. А во всех остальных – здравоохранение, безопасность на улицах, реформа образования, коммунальная и бюджетная сферы – от 60 до 65% говорят, что плохого больше, чем хорошего, они недовольны. Пока никакого позитива от этих реформ люди не ощущают.

Кто-то скажет, что может быть тяжелый период и все равно надо завершить все эти реформы. Но вот реформа здравоохранения, которая не только по мнению простых потребителей этих услуг, но и большинства специалистов, контрпродуктивна и только ухудшит ситуацию. Но её все равно нужно довести до конца (по мнению сторонников реформы – прим. ред.), при этом сняв исполняющую обязанности министра здравоохранения», – рассказал эксперт.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец о том, что население Украины стремительно сокращается, а в Госбюджете Украины не заложено достаточно средств на поддержку здоровья людей.

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