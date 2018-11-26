Украинцы признают тотальный провал своей власти

26.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Согласно проводимым на Украине социологическим опросам, подавляющее большинство жителей страны считают провальными реформы киевской власти во всех сферах, включая здравоохранение.

Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы спрашиваем людей, как они относятся к реформам в той или иной сфере. И есть только одна сфера, где меньше 50% говорят, что относятся плохо, и это, как ни странно, свобода слова. А во всех остальных – здравоохранение, безопасность на улицах, реформа образования, коммунальная и бюджетная сферы – от 60 до 65% говорят, что плохого больше, чем хорошего, они недовольны. Пока никакого позитива от этих реформ люди не ощущают.

Кто-то скажет, что может быть тяжелый период и все равно надо завершить все эти реформы. Но вот реформа здравоохранения, которая не только по мнению простых потребителей этих услуг, но и большинства специалистов, контрпродуктивна и только ухудшит ситуацию. Но её все равно нужно довести до конца (по мнению сторонников реформы – прим. ред.), при этом сняв исполняющую обязанности министра здравоохранения», – рассказал эксперт.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец о том, что население Украины стремительно сокращается, а в Госбюджете Украины не заложено достаточно средств на поддержку здоровья людей.