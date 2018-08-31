Украинцы устроили провокацию к приезду Патриарха Кирилла в Стамбул

31.08.2018, Стамбул, Елена Острякова

Патриарх всея Руси Кирилл встретился сегодня в Стамбуле с Константинопольским Патриархом Варфоломеем. Одной из главных тем переговоров была Украина, власти которой добиваются от Варфоломея права на признание местных раскольников, требующих разрыва с Московским Патриархатом.

Как сообщает пресс-служба Московского Патриарха, в Стамбуле Кирилла встречал украинский пикет.

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«Перед началом встречи у входа в Патриархию собралось некоторое количество людей в вышиванках. Они развернули украинский флаг, держались одной группой. Это, конечно, вызвало определенную обеспокоенность у турецкой полиции, люди их усилиями, но совершенно мирно сместились немного ниже вдоль улицы. Насколько было слышно, их организаторы внушали собравшимся, что они должны были при приезде Патриарха кричать что-то, чтобы обратить на себя внимание, рядом было несколько камер украинских телеканалов», – сообщает пресс-служба.

Украинская провокация не удалась.

«Когда подъехал кортеж, как и всегда, победила тяга к сэлфи. Все достали телефоны и стали снимать и говорить друг другу «смотри, смотри, вон Патриарх приехал». Так ничего и не вышло из замыслов устроителей акции. Мне кажется, что если бы полиция пустила людей в вышиванках ближе, они бы и под благословение бы подбежали», – говорится в сообщении.