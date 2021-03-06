Украинские нацисты объявили о новых врагах Неньки

07.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Штурмовики экстремистских организаций «Правый сектор», а также «Традиции и порядок» в субботу пикетировали офис Владимира Зеленского в Киеве, требуя запретить леваков, феминисток и либералов, которые, по мнению пикетчиков, представляют не меньшую угрозу для бандеровского государства, нежели «пророссийские сепаратисты».

Поводом для проведения акции в Киеве стала попытка националистов накануне в Одессе помешать маршу феминисток, однако вмешалась полиция, несколько нарушителей было задержано. Это и привело около сотни протестующих под Офис Зеленского.

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Несмотря на то, что «Традиция и порядок» и «Правый сектор» назвали своё сборище “акцией протеста против произвола властей и силовиков”, говорили демонстранты совсем о другом.

«Наш президент впервые за время существования украинского государства проявляет какую-никакую политическую волю, он пытается отстаивать суверенитет. Наконец его воля направлена на удушение пятой колонны, коллаборантов, разнообразных Медведчуков и их медиаресурсов. Но если взялся защищать суверенитет, то защищай ото всех, потому что аналогичную угрозу несут те же самые леволибералы, которые публично говорят, что презирают украинское государство и хотят, чтобы наше государство было уничтожено, они хотят видеть непонятный ресурсный придаток западных стран», – вещал заместитель главаря «Традиции и порядка» Александр Смаглюк.

По его словам это такая же угроза, как и российская, только одни хотят «ограничить территориальный суверенитет» с Востока, другие – вообще «нивелировать национальный суверенитет как таковой». Националист призывал, чтобы прозападные «либеральные секты» попали под «гнев государства», как оппозиционные медиа.

«Сепаратисты и коллаборанты хотят нас разделить по языковому, национальному признаку, а что делают феминистки? Они пытаются разделить нас по половому признаку. То есть, противопоставить женщин мужчинам, гетеросексуалов – гомосексуалистам и так далее. Это противопоставление – разделяй и властвуй. Однако когда мы хотим, чтобы на украинской земле властвовали исключительно украинцы, они хотят, чтобы конечным бенефициаром и владельцем Украины были совсем не украинцы», – добавил Смаглюк.

Националист потребовал запретить такие организации как угрожающие национальному суверенитету Украины. К их числу он призвал отнести и разного рода правозащитные организации, которые, по его убеждению, работают на полицию.

«Служу Богу – Служу отчизне!», «Руби либеральную гидру!» – кричали радикалы.

Покричав минут 15, организаторы объявили об окончании акции, участники которой тут же рассосались, как будто их и не было.

«Мы вышли, чтобы дать президенту понять, что либеральная угроза – не менее опасна, чем угроза со стороны РФ. У нас нет и не может быть на международной арене каких-то извечных друзей. Есть только один друг – наша армия. Леворадикальные организации опасны, на это стоит обратить внимание, а лучше их вообще запретить», – прокомментировал по окончанию акции Смаглюк.