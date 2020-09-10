Украинские неадекватники помогут снять санкции с России

10.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия якобы заинтересована в том, чтобы ситуация на Украине была как можно более худшей и неконтролируемой. Это позволит заявить, что страной правят неадекватные люди и добиться отмены антироссийских санкций.

Об этом в интервью скандально известному своими антироссийскими выпадами и пиаром шарлатанов киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задача России – не реванш. Задача России – это же уже все в нашей истории было. Был же Майдан, был Ющенко, а потом был Янукович. Потому что они пришли и сказали – это же бардак, они же неадекватные. Вот задача России сейчас – снять с себя санкции. Тот уровень санкций, который есть и, скорее всего, будет нагнетаться, дает им лаг времени еще три года. Дальше это уже саморазрушение экономическое.

Вот в эти три года им нужно решить вопрос санкций. Как решать вопрос санкций? Показать: «Ребята, смотрите, они неадекватные. Ребята, а вы попросите нас, чтобы мы навели там порядок. Мы же не воюем с ними, нет – они же сами друг друга режут. Ну так а санкции на нас за что?» Это план, и я вижу его реализацию», – заявил Богдан.