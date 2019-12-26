26.12.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Россия, Украина
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Украинские «патриоты» продолжают изгаляться над крымчанами, встречающими поезда

Бурная радость жителей Крыма по поводу открытия железнодорожного сообщения по Керченскому мосту якобы является неестественной, потому что при Украине таких торжеств при встрече поездов не наблюдалось.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила украинская журналистка Янина Соколовская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До чего вы довели крымских граждан Украины, что они у вас поезда целуют? Вы их что, не кормите, не поите, что, вообще, вы с ними делаете? Зомбоящик им включили? Я прям тревожусь. Пока вас там не было, наши поезда не целовали», – сказала она.

В свою очередь, глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников напомнил, что именно Украина перекрыла жителям полуострова свет и воду.

«Власти Украины никогда не считали Крым своим. Потому что в ваши времена, когда вы там хозяйничали, вы ничего не строили, всё пришло в упадок.

Я считаю, мы (Россия – прим. ред.) открыли не два, а три моста. Я вчера об этом сказал президенту РФ. Первым был энергомост. А энергомост, который был с Украины, вы закрыли. Вы его взяли и взорвали. Получается, вы решили оставить два миллиона человек без воды и электричества.

Вы должны тогда радоваться, что Россия хотя-бы в этом смысле решила поддержать людей», – сказал депутат.

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