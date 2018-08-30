30.08.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Сюжет дня, Украина, Эмиграция
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Украинские политики готовятся к эмиграции и посадкам в тюрьму



Сегодня уже нет оснований говорить, что президент Украины Петр Порошенко и правоохранительные органы едины.

Об этом в интервью киевской интернет-газете «Страна», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший замглавы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов, получивший на три года в управление популярный украинский телеканал NewsOne.

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Издание поинтересовалось, не не возрастет ли теперь со стороны власти давление на коллектив телеканала, учитывая, что сам Портнов жестко критикует нынешний режим, включая Порошенко.

«Не возрастет, потому что президент и правоохранительные органы Украины сегодня представляют собой разрозненных людей, часть из которых уже готовится к эмиграции, часть предполагает свое тюремное заключение, а часть еще надеется, что у них есть шанс на выживание. Напоминаю – 4 месяца и 2 дня до старта президентской избирательной кампании, 7 месяцев и 2 дня – до ее финиша. Это время пройдет очень быстро», – сказал Портнов.

Ранее Портнов получил в управление украинский телеканал NewsOne и заявил, что теперь по всем вопросам в плане информационной политики телеканала Банковая должна договариваться с ним лично, что, по его словам, невозможно.

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