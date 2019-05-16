16.05.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинские военные бегут из Донбасса целыми подразделениями

Взвод одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне «ООС», во главе со своим командиром покинул расположение бригады и убыл в неизвестном направлении.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, несмотря на предпринимаемые командованием 79-й бригады меры, ситуация с уровнем воинской дисциплины в бригаде только ухудшается.

«Командир взвода старший лейтенант Головань, уставший от происходящего в бригаде бардака, сдал оружие и вместе со своим взводом покинул расположение бригады. По имеющейся информации, данный военнослужащий убыл в Штаб оккупационных сил для личной встречи с командующим Сырским . В настоящее время командующий бригады Курач предпринимает все меры для перехвата указанной группы военнослужащих», – сообщил Даниил Безсонов.

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