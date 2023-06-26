Украинский генерал осадил ожидающих поражения России

Анатолий Лапин.  
26.06.2023 13:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия – это мощный противник, победить которого Украине самостоятельно невозможно.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины экс-командующий ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия – это мощный противник, победить которого Украине самостоятельно невозможно. Об этом в эфире...

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По словам Кривоноса, все, кто ждали развала России в результате мятежа, надеются напрасно.

«За последние сутки все, кто наблюдал, посмотрите на этих супер экспертов, которые пытались один впереди другого бежать и рассказывать, что все, уже Россия перестала существовать и уже все-все хотелки осуществятся. К сожалению, нет. К сожалению, еще раз говорю: государство, с которым мы воюем, достаточно мощное и сдвинуть мы его сможем только при помощи наших стратегических партнеров. Это для нас – самое главное, чтобы их помощь не уменьшалась, а в лучшем случае – увеличивалась», – заявил Кривонос.

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