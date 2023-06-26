Украинский генерал осадил ожидающих поражения России

Россия – это мощный противник, победить которого Украине самостоятельно невозможно.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины экс-командующий ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Кривоноса, все, кто ждали развала России в результате мятежа, надеются напрасно.

«За последние сутки все, кто наблюдал, посмотрите на этих супер экспертов, которые пытались один впереди другого бежать и рассказывать, что все, уже Россия перестала существовать и уже все-все хотелки осуществятся. К сожалению, нет. К сожалению, еще раз говорю: государство, с которым мы воюем, достаточно мощное и сдвинуть мы его сможем только при помощи наших стратегических партнеров. Это для нас – самое главное, чтобы их помощь не уменьшалась, а в лучшем случае – увеличивалась», – заявил Кривонос.