Украинский писатель: Я устал слушать бред о развале России

Вадим Москаленко.  
05.07.2024 09:17
  (Мск) , «Хватит надеяться на чудо» – в Киеве устали от ожидания революции в РоссииКиев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Спустя два года войны до многих украинцев начинает доходить, что никакой революции в России не случится. Об этом в интервью бежавшему на Украину иноагенту-телеведущему Евгению Киселеву заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Плохо, что в России в принципе никто ничего не собирается предпринимать. Слава богу, до многих украинцев дошло, что ожидать развала России, революций, каких-либо движений бессмысленно. Приходит трезвое мышление, что чуда не будет. Революция происходит, когда верхи не могут править, и низы не хотят подчиняться. В России революционной ситуации нет. Ожидать каких-либо деструктивных явлений при отсутствии оппозиции тоже нечего», – сказал Валетов.

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Спустя два года войны до многих украинцев начинает доходить, что никакой революции в России...


«Трезвое мышление намекает, что нашу судьбу приходится решать без каких-то надежд на чудо. То есть планировать, исходя из реальных ситуаций. Я так устал слушать этот бред, что завтра всё будет хорошо, потому что Путин уже в холодильнике, а Россия уже развалилась – да нет, такие страны редко разваливаются. Они живут и разваливают всё вокруг себя. И внешние воздействия малоэффективны, потому что очень большая система, она устойчива», – добавил писатель.

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