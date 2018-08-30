Украинский посол пообещал научить канадцев воевать с Россией

30.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинская армия обладает и делится со своими партнерами бесценным опытом боевых действий против второй армии планеты.

Об этом в эфире 5 канала заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, задача Украины сегодня – как можно более выгодно продать эти знания «иностранным партнерам».

“Они видят в этом прагматический смысл, потому что мы сейчас являемся носителями уникального опыта, как бороться со второй по величине армией мира. Украина сейчас является носителем чрезвычайно ценных знаний. Мы за это платим колоссальную цену и нам нужно этим как можно лучше воспользоваться», – добавил посол.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Канада «развела» Украину на выгодное для себя соглашение о зоне свободной торговли, при этом рассматривать вопрос безвизового режима в Оттаве не спешат.

Также канадская компания Technologies подписала договор с Киевом на поставку снайперских винтовок для ВСУ. Первая их партия прибудет на Украину уже этой осенью