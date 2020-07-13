Украину ожидают события, которые затмят войну в Донбассе

13.07.2020, Киев, Максим Карпенко

В ближайшие три месяца на Украине могут произойти такие события, по сравнению с которыми война с ЛДНР покажется детской игрушкой.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт перечислил происходящие в мире события, которые влияют на Украину. Среди них – изменение статуса Собора Святой Софии в Стамбуле и превращение ее в мечеть, обострение отношений Китая и Запада, политический кризис в Белоруссии, Польше, Сербии и Молдове и так далее. Все это, по мнению Сокина, усиливается сильнейшим кризисом на Украине и чревато негативными последствиями.

«Куда не кинь – везде клин. Это не считая Белоруссию, Лукашенко. Там же ничего не прекратилось, там пожар пошел вглубь, он идет не по кронам теперь, а по корням. Ясно, что Лукашенко теперь власть вряд ли удержит. А, если он и сможет переизбраться, то это ненадолго.

Мы имеем кризисную ситуацию в Польше, потому что ослаблены позиции правящей партии и вполне возможно, что могут произойти более тектонические изменения, что, например, Дуда перестанет быть президентом. Это сосед Украины.

Такие же события развиваются в другой соседней Украине – Молдове, где может быть убран от власти московский протеже Додон. Сербию обязательно надо упомянуть, где народ восстал против президента и правительства, которые решили объявить комендантский час в связи с коронавирусом…

Страна-лузер, страна, самая отсталая в Европе, страна-банкрот, которая не может выплачивать уже пенсии, страна, которая ведет войну с российскими оккупантами, которая не может защищать своих граждан… Куда ни плюнь – везде. Страна, которая не может установить тесных связей со Словакией, Венгрией, Чехией и Польшей, чтобы снять карантин, страна, где министр иностранных дел не в состоянии поставить нормальных, профессиональных послов в этих странах.

В условиях разрастания хаоса, дорогие граждане, если вы будете так себя вести, то будут еще более худшие события. Вполне возможно, что война с Кремлем может показаться в этих условиях просто детскими игрушками по сравнению с тем, что может в ближайший месяц-два-три ожидать Украину и ее гражданский социум», – заявил Соскин.