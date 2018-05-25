25.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Украину ждут новые обострения конфликта на Донбассе

До тех пор, пока в Украине будут пытаться заморозить конфликт на Донбассе, а не решать его конструктивным путем, обострения будут вспыхивать в самых неожиданных местах и в самых неожиданных формах.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора заявил Кость Бондаренко, председатель правления Института украинской политики и Фонда «Украинская политика».

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«На самом деле, когда на некой линии размещения собирается большое количество живой силы и техники, и они стоят фактически в режиме ожидания, рано или поздно спусковой крючок может спуститься. Рано или поздно обострение может начаться. Есть очень много горячих голов, есть очень много провокаторов как с одной, так и с другой стороны, и, соответственно, спровоцировать острую фазу противостояния всегда легче, чем найти мирный вариант выхода из данной ситуации. До тех пор, пока у нас будут замораживать конфликты, а не решать их, до тех пор мы будем балансировать на грани вот таких вот обострений. Если вопрос не будет решен принципиально, не будет решен в конструктивном русле, то любые попытки заморозить конфликт будут приводить к тому, что рано или поздно этот конфликт будет вспыхивать в самых неожиданных местах и в самых неожиданных формах», – заявил он.