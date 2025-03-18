Украины мало: ЕС подыскал нового кандидата на убой

На фоне нежелания президента США Дональда Трампа воевать с Россией Европа милитаризируется и создает антитрамповскую коалицию, к которой присоединяется и Молдова. ЕС выделяет Кишиневу новые денежные транши, обещает помочь с «продвижением по европейскому пути и укреплением демократии». И вот уже правящая в Молдове партия PAS начинает предвыборную агитацию перед парламентскими выборами, усиливая «борьбу с дезинформацией» под флагом ЕС. Верную ли ставку делает Кишинев и есть ли у него вообще выбор?

Ситуацию в интервью «ПолитНавигатору» комментирует директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Шорников.

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ПолитНавигатор: У президента Молдовы Майи Санду с французским коллегой Эммануэлем Макроном сложились дружеские отношения – она уже второй год радует себя поездкой в Париж к 8 Марта. Недавно Санду вернулась из путешествия с подарком – решено, что EC выделит на поддержку страны 1,9 млрд евро. Отдельное соглашение на 30 млн евро предусматривает повышение «энергетической безопасности» Молдовы. Евросоюз, кроме того, дал понять, что поддержит амбиции партии PAS на парламентских выборах. Зачем ЕС удерживает Молдову в сфере своего влияния? Какую роль отводят молдаванам в меняющейся геополитической обстановке?



Игорь Шорников: Европейский союз изначально строился на неравноправной основе. Он объединяет почти три десятка государств, но ключевые решения в этой структуре принимает очень узкий состав элит. Государствам второй-третьей волны расширения приходится поддерживать общую политику ЕС под страхом отлучения от финансирования. Тут стоит напомнить, что прежде чем вступить в ЕС, новобранцам пришлось отдать свою экономику на откуп крупных корпораций Германии, Франции, Италии, Нидерландов. То есть их изначально низвели до уровня «бедных родственников», а приняв в свою «семью», диктуют условия с позиции силы.

Еще хуже обстоят дела у тех, кто только ожидает своей очереди на вступление. Питаясь надеждами будущего благополучия, эти страны вынуждены принимать любые условия Брюсселя. Например, Молдова только что сдала свое единственное конкурентное преимущество – доступ к дешевым российским энергоресурсам. Украине пришлось выступить военным тараном против России.

Однако неудача антироссийской политики привела глобалистские элиты к тупику. Признавать свое поражение – это прямой путь к утрате власти, им остается продолжать войну. Только вот ради сохранения политического статус-кво Европе одной Украины уже недостаточно. ЕС подыскивает новых кандидатов, которых можно безболезненно для себя бросить в топку войны. Это, в первую очередь, Грузия, Армения и Молдова. Грузия смогла уклониться от такой судьбы, а вот Армения пока еще движется к капкану. Что касается Молдовы, то с ныне действующими властями она практически не располагает собой. Ее спасает очень невысокий военный потенциал и соседство Румынии – члена НАТО и ЕС.

Бухарест не готов жертвовать собой ради глобалистов, там быстро усиливаются суверенисты. Тем не менее, если курс на продолжение войны в ЕС возобладает, то Франция и Германия при безусловной поддержке Британии без сожаления пожертвуют такими «второсортными», как они считают, членами ЕС, как страны Прибалтики, Польша, Финляндия и Румыния. И Молдова в таком раскладе оказывается очень ценным участником. Наличие неурегулированного конфликта с Приднестровьем превращает Молдову в удобный полигон для европейских и британских провокаций.

ПолитНавигатор: Какие угрозы может представлять усиление сотрудничества Молдовы и Франции для Приднестровья? В Тирасполе высказывают опасение, что Париж проталкивает накачку Молдовы оружием, работает против России и ПМР. Могут ли Молдову втянуть в возможный европейско-российский вооруженный конфликт?

Игорь Шорников: Молдову вооружают не первый год. О первом транше на военные цели в размере 40 млн евро Макрон заявил еще во время своего визита в Кишинев в 2022 году. С тех пор военный бюджет Молдовы удвоился, Германия и Румыния направляют в Молдову военную технику, сотрудничество Кишинева с НАТО развивается непрерывно.

Разумеется, чем лучше вооружена молдавская армия, тем больше соблазн направить этот потенциал против Приднестровья и российских миротворцев.

Тут следует напомнить про грузинский опыт 2008 года. Грузинская армия тогда была полностью перевооружена по натовским стандартам, а военный потенциал Южной Осетии, включая контингент российских миротворцев, был заметно меньше, чем сейчас в Приднестровье. Отдаленность границ России, конечно, играет не в пользу ПМР, однако и возможности России с тех пор заметно расширились. Самое главное, что просчитать, каков будет ответ Москвы на гипотетическую эскалацию на Днестре, натовские специалисты не могут, а потому в Брюсселе стараются пока не рисковать.

ПолитНавигатор: Франция заявила, что поддержит молдавский центр стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией «Патриот», созданный два года назад для борьбы с оппозицией. Что стоит за этим решением?

Игорь Шорников: Чтобы продвигать свои цели в регионе, европейцам нужно иметь послушные им власти в Молдове. Центр «Патриот» – это инструмент политики по промывке мозгов населению в нужном глобалистам формате и по отсечению альтернативных источников информации. Думается, что в свободной для СМИ атмосфере сохранять у власти антинациональный по своей сути режим ни в одной стране было бы невозможно. Так что формирование и поддержка искусственного медийного поля в Молдове – это неотъемлемый инструмент внешнего управления страной.

ПолитНавигатор: В Молдове сейчас активно обсуждается создание за счет средств иностранных доноров государственного телеканала на русском языке «Молдова-3», призванного бороться с российским влиянием и влиять на умы русскоязычного электората. Каналу уже собираются дать привилегии – по нормам, которые написала ранее сама правящая команда, вещающие в РМ телеканалы должны 80% передач выпускать на государственном языке. Можно себе представить, какой будет контент на этом новом канале. Интересно, русскоязычные жители Молдовы это оценят?

Игорь Шорников: В современном обществе каждый сам способен формировать для себя информационную среду. Если у этого канала появится устойчивая аудитория, это будет плохой знак для Молдовы, пропаганда русофобии и ненависти еще никому добра не принесла, а значит, раскол общества в стране будет нарастать.

ПолитНавигатор: Президент Чехии Петр Павел посетит 20 марта Республику Молдова. Это будет первый официальный визит чешского лидера в Кишинев. Похоже, в преддверии выборов в Молдове снова начинается парад европрезидентов – как было накануне президентской кампании в прошлом году. Что еще интересного мы можем увидеть в ходе подготовки к парламентским выборам в РМ?

Игорь Шорников: Действительно, интересно, способны ли западные политтехнологи на новации? Президентские выборы 2024 года сильно в этом плане разочаровали. Санду протолкнули тупо за счет масштабных вбросов на зарубежных участках.

Поддержкой европейских лидеров и обещаниями скорой евроинтеграции молдаван уже точно не удивишь. Возможно, мы снова увидим неумелые заигрывания с русскоязычным электоратом, с национальными сообществами страны. Может быть, попытаются удивить какими-то коррупционными скандалами или преследованием оппозиционеров. Честно говоря, ничего креативного от действующих властей на этих выборах не жду.

Представляется, что в ходе предвыборной кампании 2025 года европейская повестка, которая уже внесена в Конституцию страны, уйдет на второй план. На первые позиции выдвинется дискуссия вокруг вопросов сохранения нейтралитета страны и обеспечения мира и стабильности в регионе. А в этих вопросах позиции правящей партии весьма слабы и непопулярны.

ПолитНавигатор: Есть мнение, что если у партнеров Майи Санду из ЕС и США получится провести президентские выборы в Румынии по своему сценарию – а к этому идет, то ничто не помешает и PAS «выиграть» парламентские выборы в Молдове. Что может сломать эти планы?

Игорь Шорников: Да, Румыния постепенно теряет субъектность, и если сопротивление Брюсселю будет сломлено, то и Молдове следует готовиться к худшему. Молдавским элитам, в том числе оппозиции, нужно иметь какую-то опору и взаимопонимание за рубежом. Но альтернатива глобалистам есть. Это суверенисты в Европе – пока только Венгрия и Словакия, а также администрация Трампа. В случае победы оппозиции молдавские элиты вовсе не окажутся в изоляции, будет трудно, но бояться особо нечего.

Но если брать ответственность на себя все же боязно, то следует представить, что будет с ними и с Молдовой в случае удержания страны в орбите Брюсселя – война против России. На самом деле выбора у Молдовы нет, люди точно проголосуют против PAS и Санду, оппозиции следует лишь не допустить возможности массовых фальсификаций и проявить готовность взять власть. Возможно, оппозиции для пущей храбрости не хватает моральной поддержки со стороны команды Трампа.

ПолитНавигатор: Насколько внимательно следят в Вашингтоне за Кишиневом? Пока новая американская администрация критиковала Кишинев только за бесполезную трату денег, выделенных в том числе по линии USAID. (Кстати, экс-директора проектов USAID в Молдове Дойну Нистор в Кишиневе уже трудоустроили – она стала главой Минэкономразвития). Чем может в дальнейшем обернуться для Молдовы участие в антитрамповской коалиции?

Игорь Шорников: У Вашингтона пока не доходят руки до Кишинева, но уже сейчас понятно, что действующее молдавское руководство Трампа не устраивает. Это вовсе не означает, что американцы будут прилагать усилия, чтобы обеспечить приход во власть в Молдове комплиментарных им политиков. Нынешнюю американскую администрацию от прошлой отличает нежелание тратить деньги на малоэффективные проекты.

Молдова не является региональным приоритетом для США, их внимание сейчас занимает Румыния. На которую, кстати, они тоже не собираются тратиться. Вот после румынских выборов, независимо от их исхода, есть вероятность, что Молдову в Госдепе все же заметят.

А вот как долго Кишиневу удастся удерживать фокус внимания на себе, зависит от результатов парламентских выборов. Сохранение у власти действующего режима может означать утрату интереса команды Трампа к судьбе этого региона. Для Молдовы это прямой путь к повышению конфронтации с Россией.