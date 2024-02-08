Уничтожен один из лучших украинских летчиков

Олег Кравцов.  
08.02.2024 13:22
  (Мск) , Москва
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские ВКС сбили украинский штурмовик Су-25. Пилот погиб. Примечательно, что он был одним из лучших в воздушных силах ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил пилот российского вертолета Ка-52, официальный представитель «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода, автор тг-канала «Воевода Вещает».

Российские ВКС сбили украинский штурмовик Су-25. Пилот погиб. Примечательно, что он был одним из...

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«Минус Су-25 противника. Лётчик – Владислав Рыков – 200. На счету хохлоАSSA 385 боевых вылетов. Было. Радостная новость», – пишет Воевода.

По его информации, отработал российский Су-35С.

«Чтобы вы понимали. Это второй по значимости лётчик Су-25 хохлоВВС. Погибший, из числа, так называемого неизвестного звена ВПС. Эти ребята не светятся в инсте, не раздают интервью. Из фото лишь одно. Очень молчаливые, но делающие свое дело», – отметил летчик.

При этом он признал, что погибший украинский пилот был весьма опасным противником.

«Погиб очень достойный враг. По факту. Сильный и матерый», – резюмирует Воевода.

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