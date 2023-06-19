Услышать голос народа. Почему мира на Украине не будет без активной поддержки самих украинцев

Внутреннее измерение украинского кризиса – один из слабо проговариваемых в ходе медийной и общественной дискуссии вокруг хода СВО вопросов.

В дискуссиях о будущем Украины и путях достижения мира часто забывают о таком акторе, как украинский народ, у которого тоже есть свое мнение по поводу происходящего. А это – ни много ни мало – десятки миллионов человек, проживающих на территории, пускай уже и не превышающей Францию, как раньше, но значительно превосходящей любую из восточноевропейских стран-соседок.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Сейчас, когда говорят пушки, а политики и дипломаты соревнуются друг с другом в неуступчивости и жестких заявлениях, голос самих украинцев как никогда важен.

Потому что борьбу за будущее Украины не выиграть без активной поддержки со стороны самих украинцев, без опоры на них и без осознания украинскими массами, что это не какая-то чужая для них война, в которой их «хата» традиционно с краю, а действительно борьба за их будущее.

Правда, стоит признать, что сегодня на пути у свободного волеизъявления украинцев стоит множество как объективных, так и рукотворных, искусственных препятствий. В результате украинцы де-факто лишены права голоса. А право говорить от их имени с молчаливого потакания мировых центров силы – прежде всего западных – присвоила себе кучка агрессивных политиканов и их интеллектуальной обслуги, а также небольшая прослойка людей, жиреющих на войне и использующих ее как социальный лифт, поднимаясь в ходе войны наверх, как тесто на дрожжах.

Естественно, точка зрения этой «партии войны» едва ли отображает все многообразие реальных мнений и интересов украинцев – от Чопа до Харькова. Ведь даже сегодня, в условиях прессинга и открытой диктатуры в стране находится немало тех, кто открыто исповедует другие взгляды на пути развития страны. Свидетельство тому – тысячи и тысячи фигурантов дел о мнимой «госизмене», о которых рапортуют спецслужбы.

Но в условиях, когда даже закрытые рты велено зашить, вместо реальной разноголосицы получается стройный хор унылого единогласия, разбавленный подтанцовкой из экспертов, давно переставших изображать даже минимальную объективность ради поддержания репутации, уничтоженной после 24.02. 2022 как институт.

Идущая сейчас война, кажется, самим своим фактом снимает с повестки дня вопрос о том, кто именно является активным субъектом, кующим украинское будущее уже сейчас. Многим кажется, что ответ очевиден – ну конечно же, человек с ружьем. Кто же еще как не он, который с боями идет от города к городу, освобождая их от нацистов Зеленского.

И во многом это мнение справедливо. Однако не стоит забывать о том, что борьба за будущее Украины ведется не только в военной плоскости – на полях сражений. Не менее важна дискурсивная борьба за умы и сердца людей. Помочь украинскому народу обрести свой голос, сформулировать свои требования и донести их до мировой общественности – задача лидеров мнений, авторитетных людей, несогласных с нынешним курсом, которых либо выдавили из страны, либо заставили замолчать.

Крайне важным прецедентом на этом пути стала проактивная деятельность украинского политика Виктора Медведчука, буквально сразу же после освобождения из застенков СБУ занявшегося объединением здоровых сил украинской вынужденной эмиграции, готовых строить Другую Украину – мирную и не угрожающую соседям по планете.

Во многом именно программные тексты и инициативы Медведчука стали сигналом к тому, чтобы несогласные с войной, разрухой, нищетой и национализмом украинцы перестали бояться, увидели, что они не одиноки, что их таких много и потихоньку эти голоса начали сливаться в один большой ручей – пока еще не определяющий повестку, но уже довольно заметный.

Среди них не только оппозиционные политики, блогеры и журналисты, но и экономисты, ученые, военные, священники, профессионалы в разных областях практической жизни.

Объединившись они – реальная и потенциально большая сила, голос, к которому прислушиваются миллионы украинцев, интуитивно понимающие, что сегодняшние правители тащат страну в никуда.

Эти украинцы – тот незадействованный пока что по разным причинам ресурс, который в перспективе способен качнуть чашу весов украинского общественного мнения в пользу мира и добрососедства с Россией и Белоруссией. Сегодня эти люди выведены за скобки дискурса, исключены из него. Задача ответственных политиков – вернуть этих людей Украине, а им – Украину.