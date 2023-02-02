В боевые ряды «Эспаньолы» вольётся женский отряд – замполит добровольцев

Добровольческий отряд «Эспаньола», сформированный из футбольных фанатов, готовит к выполнению боевых задач женское подразделение.

Все болельщики, желающие вступить в ряды подразделения, проходят курс подготовки, рассказал в эфире канала НТС замполит подразделения «Эспаньола» с позывным «Крест», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подразделение создано на базе разведроты Горловки под командованием Игоря Безлера, возглавил его «Испанец», и, собственно, практически с начала конфликта он формировал костяк из футбольных фанатов, – Но основное движение началось где-то в сентябре, когда наше подразделение вошло в синергию с батальоном «Восток» под руководством Александра Ходаковского. Под его началом был запущен курс молодого бойца, один из самых лучших, где несколько месяцев готовились наши бойцы, прошли соответствующую подготовку и собственно приступили к выполнению боевых задач.

Сейчас у них радость от того, что всё получается и действительно получается именно внутри подразделения. Разумеется, мы переживаем за все наши Вооруженные силы, за нашу Родину и так далее. Но всё равно, действительно хорошо, если у подразделения есть несомненные успехи, и когда все пошло-поехало и не остановить, уже совсем всё иначе».

Подготовка новобранцев проходит на полигонах в Донецке и Луганске. Там же действует научно-технический центр, на базе которых производят собственные коптеры-камикадзе и работают над увеличением качества боеприпасов.

«Собственно, нынешняя современная война показывает, что интеллект, оперативность, слаженность играют самую ведущую роль, поэтому мы стараемся все передовые технологии у себя впитывать. Тем более, возвращаясь к футбольным фанатам, и доля правды в этом есть, нас считают гопниками, хотя некоторые с высшим образованием, и не одним. У нас есть тренер женской сборной по сноуборду, есть призёры в экстремальных и силовых видах спорта, ветераны МВД, действующие сотрудники правоохранительных органов, то есть одновременно у нас сплотились люди как глубоко социальные, системные, так и антисистемные. И все мы единомышленники, – отметил доброволец. – Женское подразделение проходит соответствующую подготовку на наших же полигонах непосредственно. Определенные результаты есть, но здесь я не уполномочен рассказывать. То есть работа будет идти дальше».

В подразделении есть свой живой талисман – львенок Киара, которую забрали из зоопарка Мариуполя. К львенку приставлен специальный инструктор, который следит за питанием и воспитанием хищника. Что касается немецких «Леопардов», то их значимость на фронте не велика.

«Охота на «Леопардов», скорее, медийный образ, чем реальный. Каждый боец, прежде всего, будет думать о выполнении боевых задач, здесь всё-таки не вольница какая-то, – пояснил «Крест», – Тем более, в принципе, если говорить об этих «Леопардах», то танковое оружие в нынешних реалиях изрядно переоценено. Сейчас слишком возросло значение ударных сил, различного рода артиллерии и даже лёгкого тяжелого вооружения, условно ручного. Поэтому слишком серьезно воспринимать танковое усиление не стоит, и если говорить про уличные бои, например, то скорее, это танку страшно оказаться в городе».