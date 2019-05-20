В ЦИК Украины обьяснили депутатам: обжаловать роспуск Рады в суде бесполезно

20.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

После начала избирательной кампании ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая.

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«Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ (указ президента о роспуске Верховной Рады — Ред.), со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе», — сказала Барнацкая журналистам после инаугурации президента Украины.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.