20.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Киев, Мнение, Политика, Украина
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В ЦИК Украины обьяснили депутатам: обжаловать роспуск Рады в суде бесполезно

После начала избирательной кампании ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая.

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«Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ (указ президента о роспуске Верховной Рады — Ред.), со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе», — сказала Барнацкая журналистам после инаугурации президента Украины.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

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