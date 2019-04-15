В ДНР предупредили о готовящихся фиктивных победах ВСУ

15.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Ради получения поддержки со стороны западных партнёров и повышения крайне низкого рейтинга действующего президента Петра Порошенко, украинские военные готовы пойти на обострение ситуации в Донбассе вплоть до обстрелов объектов на своей территории.

Об этом сегодня во врем брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»



В частности, по его словам,киевское руководство, потерявшее поддержку со стороны собственных граждан, продолжает попытки заручиться поддержкой зарубежной общественности и хоть как-то поднять рейтинг Порошенко.

«Для этого, полевой группе информационно-психологических операций, командующим оккупационными силами Наевым поставлена задача в кратчайшие сроки подготовить серию постановочных видеосюжетов, демонстрирующих ожесточённое противостояние с противником, мнимые успехи на фронте, а также якобы успешное продвижение вперёд и освобождение новых территорий», – рассказал Даниил Безсонов.

Он также добавил, что с этой целью в зону ответственности 24-й механизированной бригады в район населённого пункта Марьинка и 35-й бригады морской пехоты в район населённого пункта Новотроицкое прибыли съёмочные группы украинских телеканалов «1+1», «5 канал» и «Прямой».

«Перед военными преступниками командирами 24-й и 35-й бригад Гудзем и Паласом стоит задача обеспечить прибывших пропагандистов украинских СМИ необходимым материалом. В связи с этим в данных районах ожидается обострение, вплоть до целенаправленных обстрелов гражданской инфраструктуры на подконтрольной Украине территории с целью дальнейшего обвинения в них НМ ДНР», – предупредил представитель оборонного ведомства.

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