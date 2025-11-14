В Греции боятся, что прилетит Зеленский и начнёт клянчить всё подряд

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Украины Владимир Зеленский ещё не прибыл с официальным визитом в Грецию, но уже запросил у этой страны две из шести имеющихся у нее батарей ЗРК MIM-104 Patriot и истребители Mirage 2000-5Mk2 .

Ожидается, что он прибудет в Афины 16 ноября, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В ходе намечающейся встречи с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом украинский узурпатор потребует все 24 истребителя Mirage 2000-5Mk2, имеющихся в распоряжении ВВС Греции. Но это будет возможно только в том случае, если Афины всё-таки надумают приобрести 12 более современных французских Rafale F.3.

Что же касается ЗРК Patriot, то Зеленский наверняка мог бы попросить гораздо больше батарей в подарок, но те нужны Греции самой для защиты от заклятого союзника по НАТО – Турции. Помимо этого греки ожидают, что украинский гость–побирушка, затребует у них ещё один пакет военной помощи.

Как сообщает греческий информационный ресурс Pronews, Греция уже передала Украине:

122 БМП-1 ТОМА со всем боекомплектом пулемета

15 000 73-мм снарядов;

150 000 снарядов калибра 155 мм;

150 000 снарядов калибра 203 мм;

2100 122-мм ракет;

20 000 автоматов Калашникова АК-47;

3 200 000 патронов калибра 7,62 мм;

60 ПЗРК FIM-92 Stinger;

17 000 155-мм артиллерийских снарядов;

1100 противотанковых РПГ-18;

60 пушек М110.