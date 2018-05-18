18.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Общество, Политика, Россия, Украина

В Киеве хотят отменить блокаду Крыма, чтобы свести на нет эффект моста


Украинский политолог Сергей Белашко предложил отменить блокаду Крыма, чтобы нивелировать экономический эффект от открытия моста через Керченский пролив.

Об этом он написал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А ведь украинцы могли бы легко свести на нет пропагандистский эффект Крымского моста и поставить под сомнение его экономическую целесообразность. Достаточно было отменить транспортную блокаду Крыма и запрет на поставки воды и электроэнергии», – полагает Белашко.

В ответ на это пользователи соцсетей раскритиковали его предложение.

Так, Alex Mor отмечает, что блокада не играет никакой роли в строительстве моста.

«Он экономически выгоден и без блокады. Проект считали до майдана. Так что пох», – подчеркивает он.

«До Украины, если быть совсем точным», – добавляет к его словам Сергей Мелехов.

В свою очередь Михаил Сергеев пишет, что введя блокаду, Украина лишилась даже той небольшой поддержки жителей полуострова, которые не согласились с воссоединением с Россией.

«Именно это мне сказали крымчане, особенно их сплотило отключение света”, – соглашается Андрей Гуленко.

А пользователь Сергей Петров отметил, что решить все проблемы помог бы перенос российской границы.

«Если бы границу от Перекопа куда-то бы севернее передвинули под Киев или аж за Карпаты. Тогда бы и никого «блокировать» не надо было», – убежден Петров.

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