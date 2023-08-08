В Киеве требуют начать тотальную охоту на мирные российские суда

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Чтобы нанести России реальный материальный ущерб, атаки на мирные торговые суда со стороны ВСУ должны стать регулярными.

Об этом в эфире «Гражданского радио» заявил украинский эксперт Михаил Гончар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основные ресурсные потоки, которые идут Чёрным морем, российские – это нефть, нефтепродукты, минеральные удобрения, зерно. Все черноморские российские порты на это ориентированы. И повышение рисков [для гражданских судов России] приведёт к тому, что скоро мы увидим, как вырастут страховки, и ставка самого фрахта танкеров. Потому что не всё перевозится танкерами российских компаний, свободные танкеры фрахтуются. Но каждый собственник теперь выставит хорошую ставку фрахта и страховки, если он решится отправить танкер в Чёрное море», – сказал Гончар.

Он фактически потребовал объявить охоту на торговые суда России.

«Пока рано ждать эффекта. Понятно, что рост рисков будет требовать и повышения уровня компенсации этих рисков. Но явление должно стать системным. Одноразовые вещи будут иметь одноразовое влияние – временный всплеск, а потом будут смотреть по ситуации: «Всё нормально, больше никто ни на кого не нападет», – добавил террорист.