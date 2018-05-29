29.05.2018, Киев, Михаил Рябов

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В Киеве застрелили беглого либерала Бабченко, проклинавшего Россию

В Киеве убит бежавший из России либеральный журналист Аркадий Бабченко.

«Стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу», – сообщил коллега Бабченко – еще один переехавший на Украину русофоб Айдер Муждабаев.

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Пресс-служба МВД Украины между тем сообщает о том, что мужчина, получивший огнестрельное ранение в Киеве, скончался в карете «Скорой» по дороге в больницу.

“Происшествие произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы.

На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в квартире своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно – в спину, потерпевший скончался. Погибший – гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов”, – говорится в сообщении МВД.

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