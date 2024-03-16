В Крыму зафиксировали два ЧП на выборах

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В первый день голосования на выборах президента РФ в Крыму произошло две атаки зеленкой на избирательные участки.

Первый случай зафиксирован в Симферополе, где молодая женщина вылила зеленку на комплекс обработки бюллетеней, второй – в Ялте, где аналогичную попытку испортить избирательную урну предприняла 78-летняя пенсионерка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблемные моменты были на одном из участков в городе Симферополе. И, к сожалению, не обошлось без определённых сложностей на участке номер 517 в Ялте, где женщина, 1946 года рождения, тоже попыталась использовать набившую оскомину зелёнку, чтобы испортить работу этой комиссии. К счастью, ей это сделать не удалось. КОИБ остался в рабочем состоянии, как и не пострадали все бюллетени, которые в нём находились. Правоохранительные органы ведут свою работу с такими вредителями, их действия попадают под ст. 141 Уголовного кодекса Российской Федерации. По эпизоду в Симферополе уже возбуждено уголовное дело», – сообщил председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев.

По его словам, во избежание подобных случаев принято решение досматривать большие сумки и пакеты на входе в избирательный участок, а также оставлять на столике перед входом бутылки с водой или пакеты с соком.

Тем временем, украинские каналы используют кадры попыток испортить комплекс обработки бюллетеней как демонстрацию бойкота крымчан «так называемых выборов». Однако по данным Избиркома в первый день президентских выборов в Крыму проголосовало 43% избирателей.

Напомним, задержанная в Симферополе 31-летняя женщина, которая вылила зеленку из тетрапака в урну, предварительно подверглась психологической обработке украинских спецслужб. Женщину убедили, что она сотрудничает с ФСБ и выполняет их задание – нужно залить зелёнкой урну, чтоб вычислить террориста, заложившего бомбу на одном из избирательных участков.

Аналогичные инциденты произошли в Москве, Воронеже, Карачаево-Черкесии и Ростове.