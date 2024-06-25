В Лондоне жалуются: Русские открыли новую эффективную охоту на «Пэтриоты»

Константин Серпилин.  
25.06.2024 20:42
  (Мск) , Лондон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия на Харьковском направлении начала охоту за «Пэтриотами», выманивая их с помощью бомбардировщиков.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент

Российская армия на Харьковском направлении начала охоту за «Пэтриотами», выманивая их с помощью бомбардировщиков....

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«Сейчас есть множество записей ударов бомбами по украинским позициям на севере. Большинство из них – фугасные бомбы.

Эти удары оказывают разрушительное воздействие на украинские Вооружённые силы. И они попросили, чтобы средства ПВО были перемещены к границе. И системы «Пэтриот» действительно были перемещены к границе», – сказал Меркурис.

«И теперь русские не только охотятся за этими системами, как делали это в прошлом, но они также разработали некоторые средства для отслеживания и сбивания ракет класса «земля-воздух», целями которых являются российские самолёты, которые проводят эти бомбардировки.

Если таким образом были сбиты ракеты «Пэтриот», это указывает на серьёзные проблемы с её эффективностью. Потому что русские разработали ещё одно противодействие, и, похоже, способны отслеживать – как запуски, так и движение ракет», – добавил аналитик.

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