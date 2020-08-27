В Молдове обещают, что победа Додона «добавит головной боли Путину»

27.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Молдавская оппозиция готова к реализации белорусского сценария после выборов президента, которые запланированы на 1 ноября.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Независимой газете» заявил лидер Социал-демократической партии Молдовы Виктор Шелин.

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«Победа Додона приведет к дестабилизации молдавского общества и обеспечит головную боль Путину», – считает Шелин.

По его словам, против Партии социалистов, ее партнера по правящей коалиции Демпартии и президента Игоря Додона выстраивается единый фронт в составе парламентских оппозиционных партий и партнеров по развитию Молдовы в лице ЕС и США.

«Что касается задач «единого фронта», то можно уверенно сказать, что это выдавливание присутствия РФ во внутренней политике РМ и отстранение от власти Игоря Додона», – отметил лидер молдавских социал-демократов.

Он говорит, что шансы Додона на победу высокие, но прогнозирует, что того как ЦИК объявит о его победе, начнутся протесты и итоги выборов будут объявлены сфальсифицированными.

Также Шелин добавил, что «в Молдове не было пророссийской власти, а была власть, которая использовала Россию для голосования пророссийски настроенного избирателя за Партию социалистов, для получения финансирования из РФ, для извлечения выгод по продвижению товаров на российский рынок, для экспорта трудовых ресурсов и извлечения валютной выручки в виде доходов гастарбайтеров».

Тем не менее Игорь Додон считается пророссийским президентом, за что его и поддерживает пророссийски настроенный электорат. Данные соцопроса Vox Populi, проведенного Ассоциацией социологов и демографов РМ, показывают, что 32,4% респондентов готовы отдать голоса за Додона. За председателя ПДС Майю Санду – немногим более 20%.