В Москве хотят мотивировать юго-восток Украины на борьбу против Киева

30.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия не прикладывает достаточных усилий, чтобы побороться за влияние на жителей юго-восточных регионов Украины.

Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил президент Института национальной стратегии, политолог Михаил Ремизов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И Россия не прикладывает серьезных усилий для того, чтобы не бороться за сознание этих людей, и сами эти люди не проявляют воли к борьбе, по крайней мере к внутриполитической. А то, что происходит в тот момент, когда некоторые из них ее проявляют, еще больше деморализует остальных”, – сказал Ремизов.

Он обратил внимание на судьбу пророссийского актива в юго-восточных регионах.

“Часть людей оказалась в местах заключения, часть уехала в Россию, где бедствуют и бегают от служб, которые их депортируют, а некоторые не убегают и их депортируют. Как это все должны воспринимать социально активные носители русского сознания на Украине, представители «русской Украины», как говорит Михаил Погребинский? Естественно, как абсолютно деморализующую вещь.

Все те, кто выступает за Россию открыто, обречены. В лучшем случае обречены на то, что им надают по башке у себя дома, в худшем – что они будут в той же России брошены, преданы и проигнорированы. И… зачем?», – подытожил эксперт.

Напомним, ранее известная российская журналистка и военкор Марина Ахмедова заявила, что Россия должна начать относиться к жителям Донбасса как к настоящим русским и выдать паспорта РФ гражданам республик.