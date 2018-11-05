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05.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Галичина, Политика, Россия, Украина
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В Москве призвали отделить западенцев от Украины

Попытка построить антирусскую Украину чревата развалом страны, чудовищными издержками для народа и адекватной реакцией России, что грозит киевским русофобам массой неприятностей.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, полемизируя с украинскими экспертами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российское государство хочет создать компромисс между несколькими идеологическими парадигмами и поступает очень умно. Если бы вы так поступали, то того, что было, не было бы никогда.

Второе, по поводу западенцев, которые так или иначе вошли (в состав УССР – ред.) – это была ошибка. Пусть эти западенцы живут отдельно. Концепция единства Русского мира заключается в том, чтобы брать только тех, кто тебя любит. Мы делаем ставку на любовь, мы не хотим этих западенцев, пусть с ними поляки разбираются или австрийцы, или они сами!

Третье, вы тут сказали о спецоперации американцев и вас, мол, мы пахали. Села муха и говорит: «Мы вместе с американцами будем это делать». А знаете, как ещё было в этих случаях? Одна из таких стран сказала, что мы хотим начать вместе с американцами, мы спичка, которая разожжёт атомную войну. Мадам, но только спичка сгорает первой», – заявил Кургинян.

«Вы начинаете строить антирусскую Украину, которую построить невозможно: а) без развала Украины, б) это связано с чудовищными издержками, для народа и в) видя это, Россия будет определяться. Получите очень много неприятностей и мало гешефта. Помните это, когда выбираете стратегию», – добавил он.

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