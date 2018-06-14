14.06.2018, Краматорск, Владимир Гладков
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Донбасс, Местная власть, Мнение, Общество, Политика, Пропаганда, Украина

«В начале было слово Украина» – Жебривский слетел с катушек на национал-религиозной почве


Основной курс развития Донбасса – тотальная украинизация, «инфраструктура и прочее – это средства».

Об этом во время пресс-конференции заявил подавший в отставку глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Преемнику я хотел бы пожелать одного: понять и осознать, что такое украинцы Донетчины, кто такие украинцы Донетчины. Это очень важно. Кто-то говорит даже о каких-то местных политичных деятелях, которые очень мощные, но если они начнут копировать то, что делали «регионалы», ничего хорошего в этой области точно не будет.

Можно двигаться по течению, а можно создавать течение. В действительности, я хотел бы, чтобы мой преемник не начал плестись по течению. Чтобы он, действительно, утвердил тут Украину. Остальное – средства, ни больше, ни меньше. Инфраструктура и прочее – это средства», – заявил Жебривский.

«Я часто повторяю слова Библии «Вначале было Слово». Правда, там дальше «и Слово было у Бога», а я, перефразируя, добавляю «…и это слово – Украина», – пафосно добавил киевский экс-губернатор Донецкой области.

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