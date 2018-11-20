В пользу Приднестровья сыграли скелеты в молдавском шкафу

20.11.2018, Тирасполь, Владимир Гладков

Открытые молдавскими правоохранителями уголовные дела против жителей Приднестровья являются политически мотивированными, что было признано на международном уровне.

Об этом в эфире телеканала «ТСВ» рассказал глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В молдавском шкафу очень много скелетов. Уголовные дела – это репрессивный механизм давления на Приднестровье. Но есть определенная положительная динамика. Международное сообщество согласилось и признало наличие этой проблемы. Кишинев всегда говорил, что это не политически мотивированные уголовные дела, это наши уголовные дела, заведенные в соответствии с законодательством. Поэтому мы признали эту проблему, впервые мы смогли включить эту тему в протокольное решение по итогам Берлинского раунда в формате «5+2», и начиная с 2016 года эта тема прочно закрепилась в повестке.

Потом мы закрепили протокольное решение по землям, где в пятом пункте молдавская сторона обязалась предпринять определенные усилия для закрытия уголовных дел, но с оговоркой, что это касается дел, которые заводились по проблематике землепользования в Дубоссарском районе Приднестровья», – рассказал Игнатьев.

При этом министр отметил, что несмотря на все дипломатические усилия со стороны ПМР, Кишинев не желает переходить от слов к делу.

«Сегодня не выполнено ничего из этого, но диалог ведется и международное сообщество теперь прекрасно понимает, что это инструмент давления на Приднестровье, а это недопустимо, потому что ответные действия – это всегда путь к эскалации конфликта. Поэтому пока есть понимание того, что с этой проблемой надо что-то делать», – глава МИД ПМР.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление главы МИД ПМР о том, что официальный Кишинев не готов реально решать проблему отношений с Приднестровьем – все сводится лишь к декларациям и лозунгам.