В Раде готовятся к «московскому вторжению»

05.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Москва, пользуясь тем, что Украина находится в условиях предвыборной нестабильности, планирует вести «гибридную агрессию» с целью влияния на избирательный процесс на Украине.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь к важнейшей теме – защите выборов от московского вторжения. Представители Кремля прямо говорят, какую власть они хотят – власть предателей и коллаборантов. При ней, мол, закончится так называемая гражданская война на Донбассе. Такие политики могли бы прийти к власти только в следствии масштабных фальсификаций и ещё более интенсивной информационной войны. Но мы будем противостоять вражескому влиянию на выборы», – заявил Бурбак.

Также он выразил возмущение снятием ареста со счетов экс-главы МВД Виталия Захарченко.

«Напомню, это министр Януковича, который раздавал титушкам автоматы Калашникова, был с ними на связи. Куда пойдут разблокированные активы Захарченко, на какие цели? Мы требуем оспорить решение суда и повторно арестовать все активы Захарченко», – добавил Бурбак.

Также он призвал создать следственную комиссию по вмешательству России в украинские выборы.

«Парламент обязан проконтролировать защиту от гибридной агрессии, особенно в условиях предвыборной нестабильности. Требуем создать временную следственную комиссию по расследованию фактов вмешательства в выборы со стороны России и граждан, связанных с этим», – призвал украинский депутат.