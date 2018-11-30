30.11.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина
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В Раде угрожают создать для русских невыносимые условия

Продолжают поступать все новые сведения о трудностях, возникающих у граждан РФ, которые решили добраться до Украины самолетами.

Об этом пишет российская газета “Коммерсант”, ссылаясь на данные, озвученные представителем Госпогранслужбы Украины страны Андреем Демченко, по словам которого только за один день на Украину не пустили 33 граждан РФ.

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«С каждого рейса снимают людей, максимум — 36 за одну поездку», — сообщили изданию в белоруской авиакомпании «Белавиа», самолетами которой большинство россиян-авиапассажиров сейчас добирается на Украину.

При этом один из депутатов Верховной Рады заверил, что пропуск россиян на территорию Украины будет значительно сокращен.

«Мы добьемся того, что они сами перехотят сюда ездить», – уточнил политик, слова которого приводит газета.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, после военного положения украинские пограничники устроили массовый фейс-контроль для россиян.

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