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06.10.2021 10:03 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Происшествия, Россия, социальные сети
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В сбое Facebook обнаружен «русский след»

К глобальному сбою Facebook, Instagram и WhatsApp могут быть причастны, занимавшиеся машрутизацией центра обработки...

К глобальному сбою Facebook, Instagram и WhatsApp могут быть причастны, занимавшиеся машрутизацией центра обработки данных Facebook специалисты, среди которых есть двое русских – Петр Лапухов и Алексей Андреев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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«Эти фамилии упомянуты в исследовании международной группы «Запуск протокола пограничного шлюза в крупных дата-центрах». Подчеркивается, что это первое в своем роде исследование, в котором подробно описываются операции и схемы маршрутизации центра обработки данных Facebook, основанные на протоколе пограничного шлюза (BGP)», – отмечает издание.

При этом Петр Лапухов (на снимке) описывается коллегами как специалист высочайшего класса — его называют «легендой отрасли».

Как сообщал «ПолитНавигатор», сбой Facebook, стал «бенефисом Дурова».

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