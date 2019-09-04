В Сербии жестко отчитали президентшу Хорватии за выходку в Польше

04.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В Сербии резко отреагировали на заявления президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, сделанные в Польше на недавних мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, – она заявила, будто бы хорватский народ внес основной вклад в борьбу с фашизмом, исходя из численности населения. Напомним, что при этом в Варшаву не были приглашены представители России и Сербии.

Слова хорватской президентши подверг критике Миодраг Линта, председатель сербского парламентского комитета по диаспоре и сербам в регионе, сообщает Informer.

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«Грабар-Китарович повторяет эту серьезную ложь несколько раз в год… Хорошо известно, что до осени 1943 года хорватский народ подавляющим большинством участвовал в вооруженных силах нацистского независимого государства Хорватия и нацистской Германии», – говорится в письменном заявлении Линты.

В подтверждение этого он привел данные о национальной структуре Первого и Второго хорватского корпусов, сражавшихся против гитлеровцев.

Так, 27 июля 1943 года в Первом хорватском корпусе насчитывалось 6230 бойцов, из которых 5910 или 95 процентов были этнические сербы, а оставшиеся 5% обеспечивали все другие национальности (хорваты – 305 человек, мусульмане – 10 человек, черногорцы – 4 человека, итальянцы – 1 человек).

Аналогично во Втором хорватском корпусе, созданном весной 1943 года, по состоянию на 1 августа того же года насчитывалось 9 408 бойцов, из которых 6639 сербов (или 60%), и еще 40% – другие национальности (2 508 хорватов, 101 венгров, 84 мусульман и 77 других).

Линта указал также, что только после капитуляции Италии, когда стало ясно, что державы Оси проиграют войну, хорваты стали отказываться от поддержки усташей.

Тем не менее, подчеркнул депутат, «до окончания войны большинство хорватов все еще находились в вооруженных силах НДХ, т.е. в усташах, домашней гвардии, военной полиции и меньшей части в немецкой армии, но не в партизанах».

Линта напомнил, что Колинда Грабар-Китарович и другие представители хорватской «элиты» предпочитают забыть, что без массового участия краинских сербов в партизанском движении Хорватия не существовала бы вообще.

Политик также обратил особое внимание, что еще во время войны Отечественный антифашистский комитет народного освобождения Хорватии принял резолюцию, где особо подчеркивалось: «не будет Хорватии, в которой сербам не было бы гарантировано полное равенство и равноправие с хорватским народом».

Аналогичная декларация была принята и в мае 1945 года: «Хорватский и сербский народы в Хорватии полностью равны».

Это положение было неотъемлемой частью всех конституций Хорватии с 1947 года по 22 декабря 1990 года, напомнил Линта, заключив, что «профашистская власть во главе с Туджманом отблагодарила сербов с Краины (бывшая сербская область в Хорватии) за создание Хорватии в рамках Югославии, исключив из Конституции и изгнав их из их многовековых мест обитания жестокими убийствами».

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко также прокомментировал высказывания в Варшаве, отметив, что пересмотр истории является не только кощунством, но и опасным делом.

«Сегодня в ряде стран пропаганда нацистских ценностей проводится открыто, без каких-либо колебаний, свободно делаются попытки оправдать нацистских преступников и их сообщников. Игнорирование этих тенденций недопустимо. Трагедия Второй мировой войны не должна повториться. Никогда», – написал Боцан-Харченко в Twitter.