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03.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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В штабе Зеленского объяснили, как он относится к России

Комик Владимир Зеленский не является антироссийским кандидатом, но считает своим врагом российскую власть.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил политтехнолог и спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в штабе Зеленского все понимают, что «Россия ведет войну» и «оккупировала Крым», потому винят за это власть РФ и считают ее врагом.

«Российская власть – да. Достаточно четко он [Зеленский]об этом говорит. Мы что не понимаем, что Россия у нас оккупировала, аннексировала Крым и на сегодняшний момент фактически осуществляет всевозможные управления на востоке. В том числе, ее так называемые отпускники служат в войсках.

Он не антироссийский кандидат. Вы мне задали вопрос – отношение к руководству Российской Федерации. Руководство Российской Федерации сегодня ведет агрессивную войну по отношению к нашей с вами стране, какое может быть другое отношение?», – заявил Разумков.

Напомним, что сразу после завершения первого тура выборов президента Зеленский заявил, что встретится с президентом РФ после “возвращения” Крыма и потребует от Москвы выплатить компенсацию.

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