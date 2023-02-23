«В судьбе Путина Россия есть, в судьбе Зеленского Украины нет» – политтехнолог

Владимир Гладков.  
23.02.2023 20:30
  (Мск) , Москва
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Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


У президента РФ Владимира Путина «личной стратегии» нет вообще, поскольку она полностью совпадает со стратегией России, тогда как у главаря киевской хунты Владимира Зеленского «личная стратегия» есть, но там Украина не присутствует.

Об этом каналу «Перспектива» заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У президента РФ Владимира Путина «личной стратегии» нет вообще, поскольку она полностью совпадает со...

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«Я сравнивал Зеленского и Путина. Прошу извинения у Владимира Владимировича. Модельно. Например, у каждого человека есть какая-то личная стратегия будущего. Мы думаем о себе, о своей семье, как мы будем жить завтра, через год, что мы будем делать – личная стратегия есть у каждого, иначе это неполноценный человек. У президентов тоже есть личная стратегия, они тоже люди.

Так вот, у президента Зеленского в его личной стратегии Украины – нет. Потому что результат СВО предрешён. И Зеленский (а мы по предыдущим его видам деятельности понимаем, что он не клинический идиот), не может этого не понимать. Он знает, что проект Украина в том виде, в котором он его возглавил – всё, вопрос времени», – сказал Казаков.

По мнению эксперта, «личная стратегия» Зеленского сводится к трём вариантам развития событий. Первые две – либо его эвакуируют его хозяева (40%), либо его же хозяева его ликвидируют.

«Например, в Вашингтоне решат – пора с русскими договариваться. А при этом они загнали Зеленского в глухой тупик, с ним разговаривать никто не будет, и что с ним делать? Понятно, грохнуть, обвинить Россию. Зеленский это прекрасно понимает. Поэтому его охрана – его же конвой, это британский спецназ. Получат другую команду – и потеряют. Это тоже процентов сорок.

Но оставшиеся двадцать – это либо самому к нам сбежать, либо просто достанется как трофей. Тогда – скамья подсудимых, приговор, и там уж суд решит», – объяснил Казаков.

Он подчеркнул, что ни в одном из этих вариантов нет места Украине.

«Во всех этих трёх вариантах, когда он иногда об этом думает посреди ночи (конечно, он предпочитает первый), но – ни в одном варианте он не думает об Украине, её нет в его личной стратегии, все траектории уходят в другие места», – добавил политтехнолог.

В то же время «личная стратегия» Путина на 100% совпадает со стратегией России.

«Он полностью растворился в стране, всё его будущее связано с Россией, и от её судьбы зависит его судьба. Потому что наша победа – это его и личная задача. Мы же понимаем, что (это невозможно) если гипотетически предположить, что мы проиграем, для него это Гаага, суд и судьба Милошевича. То есть – у Путина личной стратегии нет вообще, она полностью совпадает со стратегией России, а у Зеленского личная стратегия есть, но там Украина не присутствует от слова совсем», – заключил Казаков.

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