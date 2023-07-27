В Турции не исключают отправки кораблей НАТО для обеспечения «зернового коридора»

Олег Кравцов.  
27.07.2023 08:55
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Турция, Украина


Черному морю грозит превращение в площадку для масштабного прямого военного конфликта России и НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил турецкий политолог Керим Хас.

Черному морю грозит превращение в площадку для масштабного прямого военного конфликта России и НАТО....

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Давая оценку прошедшему заседанию совета Украина – НАТО, он заметил, что ожидать четких решений по итогам не стоило, поскольку это в большей степени было имиджевое мероприятие, предназначенное для очередной демонстрации солидарности.

«Это важно, потому что они только что создали этот совет. К тому же созвал заседание украинский лидер, так что надо было реагировать положительным образом», – сказал Хас «Известиям».

По его словам, страны НАТО, особенно Турция и США, пока не готовы отправлять военные корабли для сопровождения судов с украинским зерном. Тем не менее эксперт не исключил принятие подобного решения в будущем.

«Но это может превратить Черное море в площадку для масштабного прямого военного конфликта России и НАТО. Однако в ближайшие недели я не ожидаю отправок кораблей к украинским портам», – говорит политолог.

Он предполагает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет ждать встречи с российским лидером Владимиром Путиным, на которой попытается обсудить зерновую сделку «лицом к лицу». Эксперт считает, что до этих переговоров, которые, согласно информации в СМИ, могут пройти в августе, отправки натовских судов в акваторию Черного моря ожидать точно не стоит.

«Но чтобы увидеть полную картину, надо еще подождать. Если в ближайшие один-два месяца Украина не добьется результатов в контрнаступлении, то вопрос будет сам собой снят с повестки дня», – резюмировал Хас.

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