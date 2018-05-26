26.05.2018, Донецк, Александр Гусар

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В тылу украинской армии начали действовать партизаны

Действия украинских солдат на занятой ВСУ территории ДНР привели к тому, что всё большее число местных жителей начинают оказывать сопротивление непрошенным гостям.

Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В социальных сетях и информационных агентствах всё больше упоминаний об успехах партизан, которые на оккупированной ВСУ Донетчине поджигают военную технику и склады украинских боевиков. Командованию ООС неприятно признавать, что у них под носом действуют простые шахтеры, которые наносят колоссальный вред оккупационным силам в их тылу.

Причиной появления такого феномена стало отсутствие желания со стороны киевских властей и командования ВСУ слушать критику и жалобы своих граждан, которые от слов перешли к делу, потому что любые их акции протестов игнорировались или жестко подавлялись.

Только за последние две недели на улицах Дзержинска, Авдеевки, Светлодарска прошли акции, в которых население открыто обвинило командование оккупационных сил в обстрелах своих территорий, в размещении запрещенных вооружений вблизи жилых домов, открытии огня из населенных пунктов, прикрываясь местными жителями, как живым щитом. Но все претензии были до сих пор не услышаны. В этой связи люди стали наводить порядок сами», – сообщил Эдуард Басурин.

Он добавил, что только за последнее время партизаны уничтожили несколько танков и автомобилей ВСУ.

«У нас уже имеются данные о поджоге 2-х танков под Авдеевкой и в Дзержинске, 2-х внедорожников в поселке Южное, на которых перемещались командиры, и там же 1 грузового автомобиля. Часть военной техники сгорела во дворах жилых домов и у автодорог, брошенная горе-боевиками на ночь, как сломанная.

Такая борьба против украинских «освободителей» развернулась в оккупации. Это еще раз подчеркивает, что украинскую националистическую армию на Донбассе никто видеть не желает. А ее лицемерное командование презирают», – сказал в заключение Эдуард Басурин.